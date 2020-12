Het wordt steeds stiller op Eindhoven Airport. Flying home for Christmas...

Online zal lang duren, dus snel laatste inkopen doen voor de winkels sluiten: ‘Mensen gaan naar huis met acht zakken kattenbak­vul­ling’

14 december EINDHOVEN - Een lockdown tot 19 januari, niet iedereen zag het even goed aankomen. Daarom was er toch nog even een kleine run op de laatste winkeluurtjes om kerstcadeaus te kopen voordat de winkels een maand sluiten.