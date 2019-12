Het zilveren echtpaar Van Luyt vierde een feestje in 1953

Een zilveren bruiloft in 1953 van het echtpaar Van Luyt aan de Hoogstraat 77 in Eindhoven. Is dit het echtpaar achter de winkel Lindbergh aan de Rechtestraat. Er zijn vast lezers die er iets over kunnen vertellen. We horen het graag. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm De 2000e inwoner van Maarheeze werd in december 1961 geboren © Frans van Mierlo

De 5000ste van Maarheeze

En dan de foto van vorige week. Eerste kerstdag 1961. Buiten vriest het tien graden als ergens in Maarheeze ene Noud Bex het levenslicht ziet. Een kerstkindje en ook nog eens de vijfduizendste inwoner van Maarheeze. Niet de tweeduizendste dus zoals we vorige week schreven. Lezer Annie Staals wijst ons op deze vergissing. Noud was volgens haar het tweede kind van Jan Bex en Mien Maas. De trotse ouders kregen van de gemeente een kinderwagen cadeau, weet Staals ook nog te vertellen.

Noud Bex opsporen kost enige moeite. Meerdere kinderen in de familie zijn naar opa Noud vernoemd maar we vinden de goede Noud uiteindelijk terwijl hij op visite is bij zijn moeder Mien die tegenwoordig in Hamont woont. Ze kan het zich nog goed herinneren dat burgemeester Rob van Schaik aan haar bed stond in het ziekenhuis. ,,Met bloemen, een kinderwagen en een of ander wasrek. Wat hij vertelde? Nou ik werd gefeliciteerd maar verder zei hij geloof ik niet zo veel.”

Verhuizing

Noud zelf kreeg van het gebeuren natuurlijk weinig mee. ,,Maar toen ik later hoorde dat ik de 5000ste inwoner van Maarheeze was, vond ik dat wel leuk. Niet dat ik er veel aan gehad heb, maar de foto uit de krant heb ik nog steeds in mijn bezit. Lang heb ik overigens niet in Maarheeze gewoond want toen ik twee jaar oud was verhuisden we naar Hamont. Mijn vader was er coach van de voetbalclub en zodoende konden we daar een woning krijgen. Tegenwoordig woon ik wel weer in Budel, dus vlakbij mijn geboortehuis.”

Gestruikeld over kleurentelevisies

Nog even over burgemeester Rob van Schaik. Toen hij op die eerste kerstdag aan het bed van Mien Bex stond was hij al liefst 25 jaar burgervader van Maarheeze. Hij zou dat nog zeven jaar blijven om uiteindelijk te struikelen over twee kleurentelevisies van Philips. Hij had geregeld dat twee scholen in Maarheeze er een in bruikleen zouden krijgen maar dat viel verkeerd bij de gemeenteraad van het dorp. Het Limburgsch Dagblad deed er smakelijk verslag van want Van Schaik werd in het dorp blijkbaar als een eigengereide dictator gezien. ‘Iwan de Verschikkelijke die het personeel op het gemeentehuis dagelijks liet sidderen en beven’. De gemeenteraad kondigde een motie van wantrouwen aan die Van Schaik niet afwachtte. In december 1969 nam hij ontslag.

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Zilveren echtpaar Van Luyt uit Eindhoven © Frans van Mierlo