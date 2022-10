Het zou een eenmalig optreden zijn, veertig jaar geleden voor Trio Houdoe uit Eindhoven, maar dat is niet echt gelukt

In ’t Tejaterke in Best klonken donderdag daarom de glazen en vele mooie woorden, en was er uiteraard ook muziek. Op de drukbezochte bijeenkomst voor genodigden was de verrassing voor de jubilarissen compleet.

Overrompeld

Kort voordat de festiviteiten een aanvang namen overrompelde gitarist Gerard Reker iedereen nog wel even met de telefonische mededeling dat hij niet kwam: corona. Zo stonden de schijnwerpers deze middag gericht op het duo Harold van der Burgt (accordeon) en Jan Faes (zang). Maar Gerard was er bij ieder liedje in de hoofden van de aanwezigen toch gewoon bij.

Streektaalmuziek en meezingers

Al decennialang verzorgt trio Houdoe, dat in meerdere samenstellingen musiceerde en ook weleens als kwartet optrad, gezellig entertainment. Van der Burgt, Reker en Faes brengen streektaalmuziek en meezingers en laten van zich horen in verzorgings- en verpleeghuizen, bij bonden van ouderen en andere verenigingen.

Van der Burgt is de muziek- en tekstschrijver. De voormalig docent Nederlands en gymnastiek aan de School voor Konsumptieve Beroepen (SKB) weet nog goed hoe het in 1982 allemaal begon.

„Muziekleraar Martin van de Wildenberg scharrelde destijds wat mensen bijeen om in het kader van Eindhoven 750 jaar Stad een mooi muzikaal optreden te kunnen verzorgen. Zelf speelde hij blokfluit, en Jan, onze wis- en natuurkundedocent, zong. Ik had toen al mijn accordeon. Het was de bedoeling dat ons optreden eenmalig zou zijn, maar kijk nu.’’

Aanvankelijk bracht de groep uitvoeringen van favoriete bestaande composities en lekkere kolderliedjes. Dankbaar werd gebruikgemaakt van de muziek van Jo Hoogendoorn uit Tilburg en van de troubadoursfamilie Kerkhof uit Oirschot, die folkloristische Brabantse volksmuziek maakte.

Gebraaje Knijn

Later kwam Trio Houdoe met eigen nummers en brachten ze zelfs twee cd’s in eigen beheer uit : Onze Vadder en de kerst-cd Gebraaje Knijn, met daarop zelfgeschreven muzikale juweeltjes die ze donderdag ook ten gehore brachten en waarop het publiek vrolijk meedeinde en meezong.

„We hebben ook nog een derde cd gemaakt’’, vertelt Faes. „Die hebben we Puur genoemd. We hebben deze in één keer opgenomen in Het Klooster in Nuenen. Maar daar maken we geen promotie meer voor.’’

Muziek laat vrijwel niemand koud. Het kon dus bijna niet anders dan dat er door emotie ook wat traantjes vloeiden. Zoals toen het titelnummer van de cd Onze Vadder werd gezongen. Van der Burgt, die in december zelf de tachtig aantikt: „Dat nummer heb ik geschreven voor ons moeders 75ste verjaardag en dat ging over onze vader, die veel te vroeg is overleden.’’

Met muziek maken gaat het montere trio gewoon door. „We genieten van ons enthousiaste publiek en treden elke week nog op. De wisselwerking met de zaal geeft ons energie.’’

En om hun woorden kracht bij te zetten, wordt een favoriet ingezet: Mijn geboorteland. Het publiek deint weer mee.