Het Zuivelbureau in de Eindhovense Piazza. Wie is daar in de jaren zeventig geweest?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

Opening van het Zuivelbureau in de Piazza, schreef Frans van Mierlo in december 1970 bij deze foto. Wie heeft nog verhalen over het Zuivelbureau en wat was dit precies voor instantie? We horen het graag. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto’s

Van oorlogsballon tot reclameobject

Liefst negentig kubieke meter helium was er nodig om het gevaarte de lucht in te krijgen. Het is maart 1954 als er vanaf het terrein van rijwielengroothandel Elephant aan de Wal in Eindhoven een zogeheten kabelballon opstijgt. Op de ballon staat in grote letters ‘Succes voor de zakenman’. Geen gelukwens maar reclame voor het maandblad Succes, een tijdschrift voor de zakenman. Succes bestaat vandaag de dag nog als uitgever van agenda's.

Eindhoven was de eerste stad waar Succes met de kabelballon reclame maakte. De minizeppelin was eigendom van de Haagsche Ballon Club en kwam uit Londen. Daar had de ballon in de Tweede Wereldoorlog dienst gedaan om de stad te beschermen tegen bombardementen. Zoals in meer steden hingen er tientallen ballonnen boven Londen zodat bommenwerpers gedwongen werden hoger te vliegen.

Beschermen van de zeeroute

Volgens lezer William Goethals uit Waalre gebruikten de Duitsers dat trucje zelf ook. ,,Het was eind 1944, ik was twaalf jaar oud en woonde bij mijn ouders bij Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen. De Duitsers hadden de Westerschelde, een belangrijke zeeroute naar de haven van Antwerpen, in bezit. Om de route te beveiligen werden onder andere kabelballonnen gebruikt. Ze hadden dezelfde vorm als de kabelballon op de foto. Soms schoot er bij een storm een los.”

De ballon die in 1954 zestig meter boven Eindhoven hing, had dus een heel ander doel. Het was overigens een nogal dure en arbeidsintensieve manier van reclamemaken want iedere avond moest de ballon naar beneden worden gehaald. Overdag nog eens drie keer om helium bij te vullen. Om alles veilig te laten verlopen kreeg Succes hulp van het echtpaar Jo en Nini Boesman. Oprichters van de Haagsche Ballon Club en zeer ervaren ballonvaarders. Het oplaten van een kabelballon was voor de twee een peulenschil in vergelijking met de avontuurlijke tochten die ze maakten in gasballonnen. Tochten niet zonder gevaar want een gasballon is nauwelijks te sturen. Zo belandde Nini Boesman ooit in de Noordzee voor de kust van Zandvoort. Samen met schrijver Godfried Bomans. Waar de schrijver volledig in paniek was, sprong Boesman overboord om naar de kust te zwemmen en hulp te vragen.

