Heuvel blijft achter bij florerende Eindhovense binnenstad

De Eindhovense binnenstad floreert. Internationale winkelketens vechten om de mooiste locaties in de belangrijkste winkelstraten en investeren enorme bedragen om dé nieuwe blikvanger te worden. Hoe anders is het bij winkelcentrum Heuvel. Wat betreft het aantal lege winkelpanden staat de teller nu op zestien. Vooral op de eerste etage maar ook op de begane grond ontstaan er inmiddels zwarte gaten. Waarom glijdt het ruim vijfentwintig jaar geleden geopende centrum steeds verder af?

Aan de goede wil van eigenaar CBRE ligt het niet. In 2015 investeerde het Amerikaanse bedrijf miljoenen om de Heuvel grondig op te frissen. Een nieuwe verdiepingsvloer met roltrappen naar de eerste etage, een complete schilderbeurt en nieuwe verlichting die voor een warme sfeer moest zorgen. Het beoogde resultaat bleef uit en ondernemers die er nog zitten maken zich grote zorgen.

Volledig scherm Veel leegstand in de Heuvel © Jean Pierre Reijnen

Terechte zorgen want winkelcentra zoals de Heuvel hebben het in het hele land moeilijk. Met name de wat oudere, vergelijkbare centra hebben last van hun gedateerde uitstraling. New Babylon in Den Haag zag de afgelopen jaren tal van winkels vertrekken en in Roosendaal staat winkelcentrum De Biggelaar sinds begin dit jaar zelfs helemaal leeg.

Zo erg is het in de Heuvel nog niet maar voor de wind gaat het er allerminst. De miljoeneninvestering heeft daar weinig aan veranderd want vernieuwingen werden veelal doorgevoerd in de bestaande stijl. En die is nou eenmaal niet van deze tijd.

Aan de consument ligt het niet. De crisis is voorbij en de portemonnee wordt weer gretig getrokken. In de rest van de binnenstad zijn er de laatste jaren veel aansprekende ketens bij gekregen. Winkelruimte die vrijkomt in de populairste straten is in een mum van tijd weer ingevuld. Nieuwste aanwinst is damesmodezaak Stradivarius waarvoor twee panden aan de Demer werden samengevoegd. Een grote verbouwing resulteerde in een moderne winkel met veel glas. In een karakteristiek pand dat tot de verbeelding spreekt bovendien. Steeds belangrijker voor veel ketens want winkelen moet voor de klant vooral een dagje uit zijn. Het draait al lang niet meer alleen om kopen maar ook om de beleving van het merk. En een spectaculaire winkel is dan goed voor het imago.

Wat dat betreft zijn de mogelijkheden in de Heuvel beperkt. Wat je als ondernemer ook doet, het pand blijft deel uit maken van een gedateerd geheel. Dat zie je dan ook terug in de aanwas van nieuwe winkels en horeca. Nespresso, Oil & Vinegar en Le Perron. Het zijn leuke formules maar zouden vooral een aanvulling moeten zijn op een paar grote publiekstrekkers. En die zijn er de afgelopen jaren niet bijgekomen.

De Heuvel profileert zich graag als winkelcentrum dat schoon, heel en veilig is. En dat is het ook. Ook in de slechte jaren is op onderhoud nooit bezuinigd. Bezoekers komen echter voor aansprekende winkels en niet voor schone lege winkelpanden.

Voor de leegstand op de begane grond zal eigenaar CBRE waarschijnlijk wel weer nieuwe huurders vinden maar wat betreft de eerste etage zal het serieus moeten gaan nadenken over een alternatieve invulling. Alle investeringen ten spijt is het er de afgelopen jaren alleen maar rustiger geworden. Winkels staan hier bovendien structureel leeg, vaak al vele jaren. In het verleden gaf toenmalig centrummanager Huub Elders al eens aan dat er nagedacht wordt over een andere invulling van de bovenverdieping. Suggesties van deskundigen kwamen in het verleden genoeg voorbij. Een binnenspeeltuin, wonen of kantoren. Wat het ook gaat worden, CBRE zal zijn verlies moeten nemen. Alle alternatieven brengen qua huur nou eenmaal minder op dan winkels.