Hier komt het stilste café van Stratumseind in Eindhoven

Silent disco is geen nieuw fenomeen. Op veel festivals en evenementen is een plek gereserveerd waar je een koptelefoon opzet en kunt kiezen uit drie verschillende kanalen met verschillende stijlen. Dat kan van alles zijn: van R&B, house, techno tot aan Hollandse hits en carnavalskrakers. Het ligt er maar net aan wie er achter de knoppen zit. Dat levert vaak een apart tafereel op, want als buitenstaander zie je mensen dansen en hoor je ze meezingen, maar zonder muziek. Enkel en alleen rode, groene en blauwe lichtjes die op en neer deinen.

Geen entree

Het Eindhovense evenementenbureau Biki90 organiseert deze feestjes vaak als losse events, maar wil nu van de vaste stek Bold45 op Stratumseind een permanente silent disco maken. Iets wat nog nooit eerder is gedaan. ,,Je betaalt geen entree of borg, maar krijgt bij binnenkomst meteen een koptelefoon in je handen gedrukt", vertelt René Bakkerus van Biki90. ,,Eigenlijk zoals in een gewone kroeg, maar hier kun je zelf kiezen wat je wilt horen."

Dat kiezen gaat via een knopje aan de zijkant van de koptelefoon. Welke stijl je dan te horen krijgt is altijd maar de vraag, maar ook daarop kan invloed uitgeoefend worden. ,,Via een interactief stemsysteem kun je bepalen wat de volgende stijl wordt", zegt Bakkerus. ,,Of we laten het lot bepalen door aan een rad te draaien", vult partner Maikel Engels aan.

Quote We kunnen een avond organise­ren met een apart expatka­naal, Hollandse hits op het andere kanaal en lezingen van Maarten van Rossem op het derde kanaal. René Bakkerus, Biki90

De losse silent disco-feestjes worden vaak druk bezocht, maar met een vaste locatie hopen ze ook een nieuw publiek aan te spreken. ,,Er zijn nog veel mensen die het niet kennen", zegt Bakkerus. ,,En het mooie hieraan is dat we veel verschillende doelgroepen bij elkaar kunnen brengen, want er zijn ontelbaar veel muziekstijlen. Zo stonden we een keer op een feest bij de TU/e en werden er alleen maar Indiase hits aangevraagd. Hits waar we nog nooit van hadden gehoord, maar het ging wel los." Dat brengt de mannen meteen op ideeën: ,,Misschien kunnen we een avond organiseren met een apart expatkanaal, Hollandse hits op het andere kanaal en lezingen van Maarten van Rossem op het derde kanaal. Steek je gelijk wat van op."