Hier moet je heen tijdens de Dutch Design Week: 10 tips

Voorbeschouwing Ware kraker tegen Heracles: wie bij FC Eindhoven volgt 16 jaar later het voorbeeld van Rik van de Langenberg?

De 117de minuut loopt, als Rik van de Langenberg namens FC Eindhoven voor de bekeruitschakeling van Heracles zorgt (3-2). Dat was in 2006. Vrijdagavond de eerste ontmoeting tussen de ploegen sindsdien, én ook nog in de vorm van een echte kraker: nummer drie Eindhoven kan in Almelo langszij komen bij huidige koploper Heracles.

17:53