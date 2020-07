High Tech Campus Eindhoven en TU/e eisen geld van het Rijk

,,Wij zijn een goed voorbeeld", reageert Hilde de Vocht, marketingdirecteur bij HTCE. ,,Alles wat wij hier aan infrastructuur doen, bekostigen we zelf samen met de gevestigde bedrijven." Voor HTCE is de bereikbaarheid van de campus een thema. ,,Wij zijn een autolocatie, het openbaar vervoer naar en op de campus is niet goed geregeld. De busrit naar de campus duurt te lang, teveel stops, te vaak in de file. We onderzoeken een directe buslijn vanuit het centrum naar de campus, maar dat prijskaartje ligt bij ons. In Eindhoven zou het mooi zijn als er een rechtstreekse verbinding is tussen de hotspots van innovatie, bedrijven en beide campussen. Je hoort weleens over monorail, maar ergens komt dat financiële plaatje. De rekening ligt altijd bij de campussen."