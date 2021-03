Hightech detacheerder uit Eindhoven gaat voor verdubbeling: TMC hervindt groeipad na stabiel coronajaar

FC Eindhoven heeft weer eens last van Platje: spits schiet De Graafschap in blessure­tijd naar winst

8 maart Spits Melvin Platje scoorde in het verleden al vijfmaal tegen FC Eindhoven (in acht optredens) en zondagavond was het opnieuw raak. In een wedstrijd die geen winnaar verdiende en waarin de Eindhovenaren knokten voor een punt, scoorde Platje in blessuretijd de winnende voor hoogvlieger De Graafschap: 1-0.