Hij komt eraan, de nieuwe DAF: ‘Revolutie in de truckindustrie’

Brabants Vakantie­boek gemaakt in Helmond; ‘Met een knipoog dus kwartetje ‘Ik wist niet dat-ie dood was’ moet kunnen’

6 juni HELMOND - Het Vliscostofje is ingeruild voor Brabants bont, de burgemeester voor de commissaris van de koning. Na het succes van het Helmonds Vakantieboek is er nu het Brabants Vakantieboek. ,,Guus Meeuwis wilden we er niet in.”