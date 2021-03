Hindoestaanse gemeenschap hoeft niet op hulp te rekenen van gemeente Eindhoven voor huisvesting

Dat schrijft wethouder Yasin Torunoglu in antwoord op vragen van Christo Weijs van de CDA-fractie. Tot teleurstelling van voorzitter Jaggan Nandoe van de Hindoestaanse stichting. ,,Maar natuurlijk gaan wij niet bij de pakken neerzitten. We gaan op zoek naar een andere ruimte. Ons werk, ook op sociaal-cultureel en niet alleen op religieus vlak, is daarvoor te belangrijk. Ook voor expats bijvoorbeeld.”

De Hindoestaanse groep maakt al 35 jaar gebruik van de voormalige meisjesschool aan de Vlokhovenseweg. Sinds dat in de jaren 80 in gebruik werd genomen door de Surinaamse gemeenschap. Shri Shiwa is de enige stichting die er nu nog bij elkaar komt. Vorig jaar was het oude schoolgebouw een van de vijf panden die de gemeente Eindhoven in de verkoop zette, voor woningbouwlocaties. Inmiddels is bekend dat het BACS-gebouw door ontwikkelaar/aannemer Van Grunsven omgebouwd gaat worden tot 4 appartementen, onder de naam Lourdeshof. Er omheen komen nog eens 20 woningen.

Volledig scherm Plan Lourdeshof van Van Grunsven Ontwikkeling voor het BACS-pand en de oude school aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven. De gemeente verkoopt het pand en de grond. © Van Grunsven Ontwikkeling/gemeente Eindhoven

Maar volgens wethouder Torunoglu wist de Hindoestaanse groep al jaren dat ze er uit moest. In de huurovereenkomsten staat al sinds 2010 dat het verblijf eindig is. En dat er geen herhuisvestingsplicht bestaat. ’Er is meermaals op aangedrongen dat zij moesten gaan uitkijken naar een nieuwe locatie', aldus de antwoorden op vragen van het CDA. Wel wil de wethouder meedenken over alternatieve huisvesting.

Torunoglu meldt ook nog dat het BACS-gebouw in gebruik is als mandir, een Hindoe-tempel. Volgens de eigen regels mag de gemeente geen vastgoed verhuren aan kerkelijke of religieuze instituten. Hij erkent overigens wel dat de Surinaams Hindoestaanse stichting betekenis heeft voor Indiase expats. Maar in Eindhoven zijn inmiddels in totaal drie Hindoestaanse tempels, aldus Torunoglu.