Hip-hop voor de hele familie bij het Parktheater

Een jongen is overduidelijk geïnspireerd door zijn bezoekje aan het Parktheater zondagmiddag. Waar zijn vader direct richting auto beent, neemt hij een avontuurlijkere route waarbij hij zich behendig beweegt over muurtjes, fietsenreken en andere obstakels.

Zoveel mogelijk hindernissen

Ook binnen is een deel van het theater tijdelijk terrein van freerunners, waarbij het draait om zoveel mogelijk hindernissen te overwinnen op een zo vloeiend en snel mogelijke manier. Verderop in het theater leren de kinderen tijdens workshops de basisbeginselen van breakdance, graffiti en beats maken.

9 dagen lang stond het Parktheater in het teken van urban tijdens de derde editie van de Urban Dansdagen, waarvoor verschillende Eindhovense organisaties de handen ineensloegen. De finale van het NK Breakdance was vorig weekend met meer dan 700 man de grote publiekstrekker, de afsluitende familiedag trok ruim 300 bezoekers.

,,Veel mensen moeten nog wennen aan het idee van een familiedag omdat dit niet gebruikelijk is in onze scene", vertelt artistiek leider Andre Grekhov.

Ook de combinatie van urban, een aan hip-hop gelieerde straatcultuur ontstaan in achterbuurten, en het pluche van het Parktheater lijkt ongewoon. Toch ziet programmeur Iselle Claassens dat die werelden elkaar steeds vaker kruisen.

,,Een van de redenen is dat wij de beste vloer hebben voor dansers. Zeven jaar geleden was hier voor het eerst een battle, dat gaf een explosie van energie die ik nog nooit had meegemaakt. Bovendien is de scene in de stad zo groot, dat je daar als Eindhovens theater ook op in wil spelen.”

Een van de vaandeldragers is breakdancecrew The Ruggeds, voor wie het theater geen onbekend terrein meer is. Vrijdagavond eindigde ze op de plek waar hun theatertour een jaar geleden begon.

Zelf freerunnen

Zondag mogen de kinderen - en hun ouders- zelf los op de dansvloer of met freerunnen, waar ze met verplaatsbare objecten hun eigen parcours uitzetten. Tips krijgen ze van de instructeurs van Commit 040, een accommodatie op Strijp-S waar ook wereldkampioen Bart van der Linden actief is.

Toen instructeur Rob Dirks (19) vier jaar geleden begon, was de straat zijn oefenterrein. "Op dat moment waren er alleen bij Dynamo drie klasjes die al vol zaten. Bij ons zijn er dat nu nu 22, met gemiddeld zo'n 15 kinderen. De jongste leerlingen zijn net 7." Ook vandaag is hun onderdeel populair.

Vooral mentale aspect

,,Kinderen vinden klimmen en klauteren altijd leuk." Bij Dirks spreekt vooral het mentale aspect hem aan. ,,Ook al weet je dat het kan, je moet het durven doen. Als je dan van het ene naar het andere muurtje springt, voelt dat als overwinning."