Hippe ‘hoodie’ en ‘bucket hat’ voor fan van PhilZuid: ‘Imago klassiek is moeilijk te doorbreken’

‘We zijn allemaal wel ergens fan van. De één gooit zijn haar los tijdens een heavy metal-concert, een ander chilt liever op de klanken van Bob Marley. Misschien heb jij wel een poster van AC/DC boven je bed hangen, maar kijkt je zus liever naar Harry Styles. En ga jij uit je dak bij het horen van Stravinsky’s Sacre? Dan doen wij met jou mee’, aldus de tekst die de lezer tegemoet lacht als hij op de #philgood-site van Philharmonie Zuidnederland kijkt.

Een hoodie, een shirt, een FANnypack, een bucket hat, a bag (oh nee, toch gewoon tas), het zijn items, of wel ‘philgoodies’, waarmee je letterlijk en figuurlijk kunt uitdragen dat je fan bent van klassiek. En van Philharmonie Zuidnederland, want het idee komt uit de koker van dit orkest, om precies te zijn uit die van Agnes Martens.

,,Ben je ergens fan van, dan wil je daar ook voor uitkomen, merchandise is dan ook razend populair”, zegt Martens (34), die bij het Zuid-Nederlandse orkest vernieuwende projecten bedenkt om klassieke muziek en potentiële liefhebbers dichter bij elkaar te brengen.

,,Het imago dat klassiek saai is en alleen voor oudere mensen is moeilijk te doorbreken. Maar klassieke muziek kent zoveel verschillende vormen dat er voor iedereen wel iets tussen zit. Er zijn veel jonge mensen die muziek maken of er van houden. Ik zou graag zien dat de waardering voor klassiek net zo vanzelfsprekend wordt als die voor welke andere muzieksoort dan ook. Dat het oké is om te laten zien dat je trots bent om fan van klassiek te zijn.”

FANnypack

Merchandise in de klassieke wereld is niet nieuw, maar de aanpak van Philharmonie Zuidnederland is wel anders. ,,Wat ik er van heb gezien beperkt zich tot een koffiemok, een balpen of een stropdas. Wij willen álle fans van klassiek van jong tot oud iets aanbieden. Daarom hebben we samen met onze vormgevers van Luidspreker Creative Studio gekozen voor de paraplu en sjaal voor onze trouwe fans, en voor fannypacks, bucket hats en hoodies voor de nieuwe, lees jongere fans.”

Ludieke contactmomenten

Twee jaar geleden kwam Martens, al lang fan van klassiek en in haar vrije tijd saxofonist bij het Stratums Muziekkorps, op het idee van #philgood: het (muzikale) geluksmoment van Philharmonie Zuidnederland. ‘Feel good’ was nodig. Corona zat iedereen op de hielen, het land lag plat, orkesten mochten niet meer doen waar ze goed in zijn, althans niet meer live, hou er dan de moed nog maar eens in. ,,Dan kun je bij de pakken gaan neer zitten of kijken naar wat er wel kan en dat laatste hebben we natuurlijk met z’n allen gedaan. Met als gevolg diverse ludieke contactmomenten tussen ons orkest en ons publiek, ‘To make you #philgood’.”

Stemmen

Wie nou onverwijld via de website van Philharmonie Zuidnederland de hele familie van hoodies en Duncan Ward-tassen (de jonge chefdirigent van het orkest - red.) wil voorzien grijpt nog even mis. Welk item daadwerkelijk in productie wordt genomen beslissen de ‘fans’ zelf. Hoe? Door te stemmen op hun favoriete philgoodie via de website fanvanklassiek.nl.

,,De modellen op de foto’s zijn op een of andere manier bij het orkest betrokken, het ‘fan van klassiek’-logo op de merchandise items is gefotoshopt. Maar dit is wel hoe het er in werkelijkheid uit zal gaan zien. Het zou tof zijn om uiteindelijk zoveel mogelijk philgoodies te produceren. We hopen nog een paar sponsoren te vinden die ons initiatief willen ondersteunen.”

En het zou mooi zijn als een of meerdere winkels in de binnenstad de producten gaan verkopen. ,,Ons doel is uiteindelijk om met #philgood, of je nu wel of geen fan bent van klassiek, een glimlach te brengen.”