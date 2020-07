Historie befaamde popfestivals belicht tijdens ‘Zolderpraat’ in café ’t Rozenknopje

De eerste aflevering van ‘Zolderpraat’ is zaterdag 18 juli, aanvang 21.00 uur. Dan belicht Ketelaars de geboorte van het meerdaagse popfestival in Amerika. Hij neemt de bezoekers mee terug naar de ‘Summer of Love’ in 1967 en zal ongetwijfeld stilstaan bij Monterey Pop, het meerdaagse evenement met shows van onder meer Otis Redding, The Jimi Hendrix Experience, The Who en Big Brother and the Holding Company (met frontvrouw Janis Joplin). Twee jaar later volgde het nog legendarischer Woodstock Festival.