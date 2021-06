‘Historie is om van te leren en de toekomst beter te maken’

DEZE WEEK IN 1964 Van ‘rit om toerisme te promoten’ naar niet meer weg te denken ral­ly-monument

26 juni Met een kaart in de hand reden deelnemers aan de Eindhoven - Luik - Eindhoven Rally in gemoedelijkheid in 1964 de eerste editie van een evenement dat nu niet meer weg te denken is uit de regionale én nationale rallywereld.