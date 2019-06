Hittetips: over airco's, kippensoep en kortsnuitige honden

Man aangereden op Keizers­gracht, hulpdien­sten snel ter plaatse ondanks storing

24 juni EINDHOVEN - Op de Keizersgracht in Eindhoven is maandag aan het begin van de avond een ongeluk gebeurd. Een man is daar vermoedelijk aangereden door een lijnbus. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.