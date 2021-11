Hobbelend over de Achtseweg Zuid in Eindhoven

Lekkende gasleidingen, dichtslibben in de spitsuren, niet bereikbaar zijn, het zijn problemen waar de Philips Fruittuin en de Internationale School Eindhoven(ISE) al jaren tegenaan lopen bij de Achtseweg Zuid in Eindhoven-Noord. Beide liggen tussen deze weg en de Oirschotsedijk in.

Goede afspraken gemaakt

,,In 2013 is de Oirschotsedijk afgesloten. Er zijn toen goede afspraken gemaakt dat de weg in 2017 een upgrade zou krijgen met een andere verharding. Er zou een fatsoenlijk alternatief komen”, vertelt Carlos Faes, eigenaar van de Philips Fruittuin.

Faes maakt zich ernstig zorgen. Zeker na het gaslek vorig jaar augustus ter hoogte van het trainingscomplex van PSV. ,,Door het zware verkeer zakt de weg in en dendert en trilt het door in de onderlaag waardoor gaslekken ontstaan. Ik heb ter plekke uitleg gekregen. Het verkeer is te zwaar voor deze bestrating.”

Het zware vrachtverkeer op Strijp-T rijdt via de Achtseweg en de Anthony Fokkerweg. Het is de enige manier om bij de randweg te komen.

Naast de Achtseweg Zuid loopt het spoor. ,,Een vonkje van de chloortreinen die met regelmaat hier rijden bij een gaslek en de gevolgen zijn niet te overzien. Dit is een risico en als dat er is, sluit je dat toch uit? Opknappen is nu weer opgeschoven naar 2024”, aldus Faes.

Enerzijds is de weg slecht, bevestigt Ruud Jansen, manager Beheer & Services van de Internationale School, maar anderzijds hebben wij vooral last van de hoeveelheid verkeer en de slechte ontsluitingsmogelijkheden. ,,De weg zit vol en er zijn aanvullende maatregelen nodig voor een betere afwikkeling van het verkeer.”

De school heeft samen met het Brainport Park een gebiedsvisie gemaakt om de Achtseweg te verbreden en de rotondes, kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Brainport Park is een stadspark in wording met een bedrijventerrein annex recreatiegebied.

,,De school heeft een regiofunctie. Je blijft verkeer houden, want je krijgt niet iedereen op de fiets.” Er wordt gewerkt aan een mobiliteitsplan omdat ISE blijft groeien. ,,We zijn op zoek naar een gezamenlijke oplossing, we blijven in gesprek met de gemeente Eindhoven en hopen op een goed besluit dat in een keer alles aanpakt.”

Iedere keer uitstel

Faes, tevens bestuurder bij Brainport Park: ,,Waarom is er iedere keer uitstel? Wacht de gemeente soms tot 2028, als er misschien een station in Acht komt? Zo lang kunnen we niet wachten. De weg is niet veilig, dan moet er een tijdelijke oplossing komen.”

Het CDA stelt raadsvragen bij het college van B en W over de kwestie. De gemeente laat weten dat er van uitstel geen sprake is. Het noordelijk deel van de Achtseweg-Zuid is in 2013 heringericht tegelijk met het autovrij maken van de Oirschotsedijk. De weg voldoet aan de vastgestelde kwaliteit voor wegen en zij ziet geen aanleiding om de weg aan te pakken.