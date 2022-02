Hobbyclub Oude Toren dreigt te moeten stoppen na bijna zestig jaar: Wie komt knutselen?

EINDHOVEN - Hobbyclub Oude Toren zit al 58 jaar in Trefcentrum Oude Toren. Het huidige bestuur en de leden kijken uit naar het 60-jarig bestaan, maar dan moeten de kinderen wel blijven komen. Wie knutselen leuk vindt, is van harte welkom.

Met een noodkreet wil voorzitter Antoon de Lepper het tij keren. In de hoogtijdagen had hobbyclub Oude Toren op de Oude Torenstraat ruim honderdtwintig leden en was er zelfs een ledenstop. De laatste jaren is het terug gelopen naar een kleine veertig jeugdleden van zes tot en met veertien jaar.

,,Het is nog te doen, maar minder moeten het niet worden. Tegenwoordig is er van alles te doen voor de kinderen. Vroeger was het de hobbyclub, voetbalvereniging en de scouting”, verzucht De Lepper. Aan de kosten zal het niet liggen. Voor 5,50 euro per maand, met een mogelijkheid voor gezinskorting, kunnen de jongeren zich uitleven.

Quote Ik weet zeker dat als iemand een proefles neemt, dat niet genoeg is. Na een paar lessen kun je hier met iedereen lachen. Sem Braeken, Knutselaar

Sem Braeken (12) vertelt dat hij zes jaar bij de club zit. De helft van zijn leven. ,,Dat is langer dan ik dacht. Maar ik heb er geen spijt van. Ik weet zeker dat als iemand een proefles neemt, dat niet genoeg is. Na een paar lessen kun je hier met iedereen lachen. En de mensen die hier werken zijn aardig en helpen goed.” Waar Sem ieder jaar naar uitkijkt is het kamp met de hobbyclubleden in Steensel. ,,Dat is heel leuk met spelletjes en disco.”

Zoutpotjes, spijkerplankjes en gipsen beeldjes

De hobbyclub is in 1964 begonnen met één kleine ruimte in het toenmalige wijkcentrum. Nu hebben zij drie grote ruimtes in het tegenwoordige Trefcentrum Oude Toren vol met hobbymateriaal. Houtbewerking, knutselen, overal staan voorbeelden, mappen en boekjes waar de kinderen uit kunnen kiezen. Zoutpotjes maken, spijkerplankjes met draad bespannen, gipsen beeldjes en vogelhuisjes maken, noem het maar op.

Quote De jeugd mag maken wat ze wil. Het grootste gedeelte moeten ze zelf doen, maar wij helpen. Antoon de Lepper, Trefcentrum Oude Toren

,,De jeugd mag maken wat ze wil. Het grootste gedeelte moeten ze zelf doen, maar wij helpen. Ze kunnen grotere werken maken en daar een paar weken over doen”, vertelt De Lepper.

‘Hier kan ik mijn stress kwijt’

Femke de Rooij (15) is aan haar laatste werkstuk bezig. Ze maakt een kalender met sterrenbeelden van gips. ,,Hier kan ik mijn stress kwijt. Het is altijd gezellig. Ik ben nu 15 en moet stoppen als lid, maar ik vind het zo leuk, dat ik nu ga helpen als begeleider.”

Op maandag- en donderdagavonden van 18.45 tot 20.15 uur wordt er gezaagd en geknutseld. Wie mee wil knutselen kan een keertje komen kijken en meedoen. Alle kinderen zijn welkom. Ook is er een hobbyclub voor senioren op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Daar zijn ook nog plekken vrij. Inlichtingen tijdens de hobbyclub-uren op telefoonnummer 040-2447948. Trefcentrumoudetoren.nl.

Volledig scherm Hobbyclub Oude Toren dreigt te moeten stoppen na bijna zestig jaar. Op de foto Antoon Lepper die Sem Braeken uitleg geeft © DCI Media