Hockeysters ESC uit Eindhoven rennen voor teamgenootje met MS

Al in groep 8 kreeg Eleonoor Jordans, nu 22 jaar, vage klachten. Ze had veel pijn en was erg snel moe. Vier jaar geleden kwam daar een oogzenuwontsteking bij, een typisch symptoom van MS. Anderhalf jaar geleden kwam de diag­nose. Een opluchting, vertelt Jordans. ,,Ik was daar al acht jaar naar op zoek. De klachten waren moeilijk te begrijpen, waardoor mensen dachten dat ik me aanstelde.”