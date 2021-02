Hoe bijdetijds is de mobiliteit? Werkgevers zoeken alternatief voor stilstaande lease auto

Poging tot brandstich­ting via de brievenbus in Eindhoven

10:28 EINDHOVEN - In een rijtjeswoning aan de Boekweitstraat in Eindhoven is vrijdagavond geprobeerd brand te stichten. Er werd vermoedelijk een brandbare vloeistof door de brievenbus gesproeid en in brand gestoken. Toegesnelde agenten wisten met een brandblusser de brand snel te blussen.