Hoe de Blob, het Evoluon en het Philips Stadion modestudenten inspireren

EINDHOVEN - Dertien leerlingen van Summa Fashion in Eindhoven - sommige eerstejaars, de meeste tweedejaars - hebben hun beste beentje voorgezet voor het Eindhovens Dagblad. Hun opdracht was om mode te ontwerpen, met Eindhoven als grote inspiratiebron. Daar kwamen veel verschillende en verrassende ontwerpen uit.

Veelzijdigheid (ontwerp hierboven)

De 17-jarige Marijn Broers: ,,Mijn tekening laat een krachtige vrouw zien die voor mij een representatie van Eindhoven is. De jurk is gemaakt van verschillende stukken die de veelzijdigheid van Eindhoven laten zien."

Logo

Britt Aartsen (18 jaar) uit Nuenen vertelt over haar uiteindelijke ontwerp: ,,Mijn inspiratie voor de opdracht was het logo van Eindhoven. Dat zie je terug komen in de jurk. Verder was ik erg geïnspireerd door het Evoluon, dit heb ik terug laten komen in de hoed van de vrouw."

Jurken

De Veghelse Duygu Dede heeft zich met het ontwerp van vier jurken laten inspireren door vier verschillende dingen uit Eindhoven: ( vlnr) Philips, de Blob, de Flying Pins en PSV.

Architectuur & design

Loes Leijten (18 jaar) uit Linne: ,,Mijn inspiratie voor deze illustratie is de architectuur van Eindhoven gecombineerd met design. Als inspiratie voor de architectuur heb ik gekozen voor de Blob, en voor het designgedeelte heb ik gekozen voor de Berenkuil waar zich allemaal aparte graffiti bevinden.

Van de graffiti heb ik een print gemaakt als basis voor de kleding, en de Blob is om of over de kleding heen gebouwd, als het ware. De vorm van het Evoluon heb ik gebruikt als hoed. Onder de hoed komt blauw licht, dit staat symbool voor Glow: het lichtevenement in Eindhoven.

Het Eindhovense logo met de drie golfjes heb ik als detail verwerkt als zonnebril. Dit allemaal samen maakt voor mij Eindhoven."

Catharinakerk

Evgeny Nikogosian heeft een kijkje genomen in de Catharinakerk en heeft de lijnen van de kerk op zich in laten weten. ,,De mode-illustratie is geïnspireerd op de aarde, planeten en zonnestelsel en op de architectuur van de Catharinakerk in Eindhoven. Het is een mode-illustratie waarin mode en kunst worden gecombineerd met de wereld."

Vliegveld

Yenthe Spierings (17 jaar) uit Schijndel: ,,Deze tekening is geïnspireerd op het vliegveld van Eindhoven. Dit heb ik gedaan omdat ik enorm van reizen houd. Verschillende aspecten van de tekening hebben te maken met het vliegveld. Zo heeft de rok van de jurk de kleuren van een zonsondergang, de achtergrond is gecreëerd met verschillende vellen papier waar door het op de lucht lijkt, er staan kleine vliegtuigjes op de bovenkant van de jurk, het mensje zwaait en tenslotte is de zonnebril een tekening van de voorkant van het vliegveld."

Philips

Marleen de Vries (18) uit Rosmalen: ,,Als ik aan Eindhoven denk, denk ik aan Philips en het nieuwe logo van Eindhoven. In mijn ontwerp heb ik de bekende gloeilamp verwerkt en deze gecombineerd met het nieuwe logo van Eindhoven. In mijn tekening heb ik het oude (de gloeilamp) en het nieuwe (het logo) gecombineerd."

PSV Stadion

Joyce van den Boomen (17). ,,In de illustratie zie je de plattegrond van Eindhoven in de tas verwerkt, en het PSV stadion is in de jurk te zien." Het logo van Eindhoven is in de achtergrond verwerkt.

Charging

Nina Hermans (17) uit Maastricht: 'We worden allemaal beïnvloed door de kennis, passie, liefde, vreugde en wijsheid in Eindhoven.'

PSV

De 16-jarige Nova van Montfort uit Sittard (Munstergeleen): "Dit is mijn vertaling van het welbekende PSV-tenue gemixt met aspecten van hedendaagse streetwear.”

Blob

Ilona Janssen(19 jaar) uit Mariahout: ,,In mijn illustratie heb ik de Blob, maar ook de Berenkuil laten terugkomen. De Blob kun je herkennen aan haar originele vormen die ook terug zijn te vinden in de kleding van mijn illustratie. Maar ook de stijl van graffiti kun je herkennen aan haar houding en de vormen van mijn illustratie zelf. Perfect voor een plekje in de berenkuil dus."

Strijp-S

Noortje Broens (19 jaar) uit Son en Breugel: ,,Als ik aan Eindhoven denk, dan denk ik aan Philips. Het heeft van Eindhoven een grootse stad gemaakt en is daarom ook het uitgangspunt van dit ontwerp. Ik vind zelf het mooiste onderdeel van Eindhoven de oude Philipsfabrieken op Strijp-S en heb me daarom laten inspireren door dit stukje geschiedenis. De tekst die je ziet is dan ook van een oude Philips advertentie die mij erg aansprak."

Glow