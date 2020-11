Hoe de tatoeage van je vriendin je illegale vuurwerkhandel kan verraden

Op een foto staat onherkenbaar een handelaar met zijn illegale vuurwerk. Na een paar muisklikken is de man opnieuw in beeld. Weer onherkenbaar, maar naast hem staat nu een vrouw. Op haar arm prijkt een tatoeage. Na wat speurwerk in foto's op social media achterhalen een paar online zoekexperts door dat versierde stukje lichaam wie ze is. Een paar muisklikken verder is ook de identiteit van haar illegaal vuurwerk verkopende vriend bekend.