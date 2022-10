Hoe de vergeten elpee van de Eindhovense muzikante Monica Rypma na 37 jaar een nieuw leven kreeg

Ongeluk met meerdere voertuigen op A58 bij Oirschot

OIRSCHOT - Op de A58 bij Oirschot heeft maandag aan het einde van de middag een ongeluk met meerdere voertuigen plaatsgevonden. Er was een tijdlang één rijstrook dicht in de richting van Eindhoven. Onduidelijk is nog of er mensen gewond zijn geraakt bij de botsing.

10 oktober