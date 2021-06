Hoe de zoons van Pietje Zweegers Geldrop op de wereldkaart zetten; Een familiebedrijf in de ‘meneren-tijd’

Piroe rondt transfer met Swansea City af en moet nog even geduld hebben

25 juni Joël Piroe moet nog even geduld hebben voor zijn transfer naar Swansea City helemaal rond is. De 22-jarige spits maakt in principe volgende week de overstap. Er is al een akkoord tussen PSV en de club uit Wales en ook persoonlijk is Piroe rond met zijn nieuwe team. Hij hoeft niet meer met de A-selectie van de club te trainen.