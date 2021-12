Hoe Eindhoven steeds achter de feiten aanliep en ‘het simpele provinciestadje’ bleef

Begin jaren 50 ademden opeenvolgende nieuwjaarspeeches van de Kamer van Koophandel Eindhoven e.o dezelfde litanie: de woningnood die de industrie in Eindhoven hinderde in zijn groeiplannen. De woningvoorraad van de gemeente was zwaar onder de maat. De bouwproductie liep vast in een moeras van bureaucratie en door gebrek aan dadendrang en visie.



Daar kwam bij dat het door de KVP gedomineerde provinciebestuur de aspiraties van Eindhoven dwarszat waar het kon. De katholieken hadden het niet op machtige concerns als Philips en de ‘grootstad’ die de onbevlekte ontvangenis van menig fabrieksmeisje bedreigde. In 1933 beklaagde de RK Volksbond zich bij het bedrijf ‘over de aanstootgevende kleding van veele meisjes in het Philips bedrijf werkzaam.’ Literatuurhistoricus Gerard Knuvelder, van 1952 tot 1967 directeur van het Sint-Joriscollege, betitelde Eindhoven in een publicatie zelfs als een stad met een ‘amorfe a-religieuze massa’ voor de fabriekspoorten.