Hoe Eindhovense zorg in Peppelrode de Amerikaanse pers bereikte

Een oer oud-Hollands tafereel: een ouderwetse geiser met waakvlam boven een wasbak. Aan de muur een kruidenrek en een koffiemolen met daarboven een plank voor blikken koffie, thee en suiker. Deze Eindhovense foto stond eerder deze maand in de bekendste krant ter wereld: New York Times. Die Amerikaanse krant maakte een verhaal over Nederlandse innovatieve begeleidingsmethoden voor mensen met dementie. Een van de zorgcentra uit het stuk is het Eindhovense Peppelrode. ,,We kijken bij onze zorg heel erg naar het welzijn van mensen”, zegt algemeen directeur Petra van ’t Klooster. ,,We noemen dat belevingsgerichte zorg.”