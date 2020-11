Hoe ervaren artiesten en kunstenaars de lockdown? ‘Het is klote, maar niet het einde van de wereld’

Hij gaf 20 jaar lang lang het razende tempo aan in Eindhovens rocktrots Peter Pan Speedrock. Drummer Bart Nederhand was er hierna eventjes tussenuit, maar zou dit jaar weer volle bak gaan spelen met zijn nieuwe band Speedmobile. Er stond een ‘dikke lijst’ aan optredens, waaronder een heel aantal ‘erg leuke’ festivals, en er lag een debuutplaat klaar op de planken; de release werd uitgesteld. ,,Best wel klote, maar niet het einde van de wereld”, zegt Nederhand. ,,Natuurlijk heeft dit financiële gevolgen, want die shows waren voor best wat geld.”

Bokslessen

De Eindhovenaar was naast het muzikantschap al (kick)boks- en fitnesstrainer en drumleraar, maar moest deze activiteiten noodgedwongen opschroeven. Voor zover dat ging dan: de drumlessen mochten niet meer fysiek, sommige gingen online door (,,Niet ideaal natuurlijk”), en ook de bokslessen waren lang niet toegestaan, en nu weer niet. ,,Ik had me dit jaar natuurlijk heel anders voorgesteld. We hebben maar doorgewerkt aan weer een nieuwe plaat en één streaming optreden kunnen doen, in de Effenaar, en het Jankfest voor Sharon. Maar ik heb in mijn leven natuurlijk al de nodige shows gedaan, het is veel erger voor een jonge muzikant die net op doorbreken stond.”

„Toen alles in maart dicht ging, vlogen al onze dansers uit”, zegt choreograaf Pauline Roelants, samen met Maarten van der Put de kern van dans- en performancewerkplaats United Cowboys uit Eindhoven. „We maakten ons zorgen. Om hen en om onze contacten met hen. Om daar iets aan te doen hebben we het ‘digital art house’ opgezet, een jaar eerder dan we van plan waren. Dat is bedoeld om internationale contacten te onderhouden. Juist in deze tijd moeten we elkaar opzoeken, zodat mensen elkaar niet uit het oog verliezen. Verder hebben we het plan opgevat voor een ‘mobile art house’ dat tot 2023 door Europa moet gaan reizen. De bedoeling is om langer op plekken te blijven en plaatselijke kunstenaars uit te nodigen. In de tussentijd hebben we in ons pand aan de Kleine Berg speciale edities van de Seasonings - dans, performance en expo - gedaan.”

Maar Roelants maakt zich wel zorgen: ,,Om de dansers en andere kunstenaars. Vooral voor de jonge generatie is het verschrikkelijk. We bieden hen de kans om bij ons dingen te maken. Dat gaat dan eerder om het proces dan om het resultaat. We zullen straks niet terug kunnen gaan naar de oude situatie, maar nieuwe manieren moeten zoeken om weer op de hoofdweg te komen. We hopen dat onze adem lang genoeg is om hieruit te komen."

Meer tijd

,,We kwamen erachter dat er best wel wat materiaal verloren ging bij het maken van onze theelichtjes”, zegt designer Ruben Thier. ,,Dus hebben we daar eens goed naar gekeken en geëxperimenteerd en kwamen uiteindelijk uit bij sieraden. Daar was corona dan weer wel goed voor; dat je wat meer tijd hebt om zo’n proces door te gaan.”

Thier runt samen met partner Iris van Daalen een designstudio in Eindhoven. Interieurs maken ze, maar zijn gespecialiseerd in alles wat met licht te maken heeft. Grote armaturen, maar ook dus die theelichtjes, bestaande uit een liggend blokje hout, met daarin een kaars - in een messing houdertje - met daarachter een plaatje kunststof. In allerlei kleuren, zodat het licht mooi wordt gefilterd. ,,Bij het snijden van die plaatjes hielden we weer andere stukjes over en daar hebben we de hangers, oorbellen en ringen van gemaakt. Leek ons mooi, om jezelf tijdens corona een beetje te verwennen, toch?!”

Verder gaan de zaken 'zeker wat minder dan gebruikelijk', maar ook niet heel slecht: ,,Contacten met winkels en merken onderhouden en intensiveren, dat is wat we nu doen", aldus Thier.

Luxeprobleem

,,Die eerste lockdown hakte er stevig in", zegt violiste Eefje Habraken, in Eindhoven geboren en getogen en werkzaam bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. ,,We stonden met het orkest op het punt naar de VS te vertrekken, zat ik ineens thuis, met kinderen en zonder werk. Maar tijdens deze tweede lockdown is het minder erg. We waren natuurlijk al wat gewend. Zoals de meeste orkesten past ook ons orkest de programmering aan, doen we kleinschaliger projecten en streamen we veel. De ruimte die vrij komt omdat we maar beperkt kunnen werken, geeft mij rust om te studeren. Een bijna volledige orkestbaan slokt je op. Bovendien bestaat het risico dat je techniek wat wegzakt en je klank verbleekt, dat wil ik absoluut niet laten gebeuren, ik wil scherp blijven. Wel mis ik mijn 'orkestfamilie' en structuur in de dagen. Ook om die reden heb ik boeken met viool-études uit de kast getrokken. Maar ik realiseer me heel goed dat ik een luxeprobleem heb. Ik heb een vaste baan, om mijn inkomen heb ik mij tot nu toe niet druk hoeven maken."

‘Als vakantie’

Clown en acteur Arno Huibers uit Eindhoven verexcuseert zich, want hij weet hoeveel collega's door deze 'bak ellende' in de problemen zijn geraakt, en dat de grote klap nog moet komen. ,,Maar voor mij is dit juist een ontstressende periode. Eindelijk rust in mijn kop. De druk van de verkoop en acquisitie is weggevallen en ik heb tijd voor dingen waar ik normaal niet aan toe kom, zoals mijn Gouden Clownsneusprijs voor mensen die zich inzetten voor dementie. Ook heb ik mijn eigen theatertje verbouwd en werk in alle rust aan mijn 40-jarige jubileumshow Chaplin & other famous clowns by Arno. Het creatieve proces blijft gelukkig doorlopen, anders zou het wél rampzalig zijn. Natuurlijk, ik ben maar een kleine zzp'er, en het aantal voorstellingen liep drastisch terug. Maar het geluk is dat ik nooit echt gesubsidieerd ben. Heb altijd zelf geld opzij gezet, om bijvoorbeeld een moeilijke periode te kunnen overbruggen." Huibers werkt nog 'slechts' 36 tot 40 uur per week, zegt hij. ,,Eindelijk een normale werkweek, héérlijk, voelt als vakantie."