Hoe ga je als ouder om met pubers en drank?

Pegida kondigt demonstra­tie aan bij Al-Four­qaan moskee in Eindhoven

11:54 EINDHOVEN - De organisatie Pegida Nederland kondigt op Facebook aan dat ze op 6 mei, bij de start van de Ramadan, een demonstratie wil houden voor de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven. De Eindhovense politieke partij Denk wil nu van het Eindhovense college weten of er inderdaad een vergunning hiervoor is aangevraagd, en of het die gaat verlenen.