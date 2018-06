Hoe hard werd Miranda aangereden, waardoor ze haar been verloor? Maandag reconstructie op Eisenhowerlaan

EINDHOVEN - De politie maakt een reconstructie van de ernstige aanrijding waarbij Miranda Licht (46) haar been verloor op 6 januari. Maandagavond 18 juni staat de Eisenhowerlaan in het teken van het onderzoek, waarbij de vraag is hoe hard de auto's precies reden.

Het is 6 januari als Miranda Licht rond 23.30 uur slachtoffer wordt van een doorrijder. Ze kwam net terug van een etentje en was op haar fiets op weg naar huis in Tongelre. Ze stak de kruising van de Eisenhowerlaan over, waar ze 'in een flits' werd aangereden, zag haar vriend.

„Ineens was er die flits van links naar rechts. Het ging allemaal zo snel. Ik heb niks meegekregen van wat voor auto het was, en of er nog een tweede auto bij betrokken was. Ik herinner me alleen nog dat ik mijn fiets aan de kant gooide en naar haar toe ben gerend.”

Ophef

Het ongeluk zorgde voor de nodige ophef. Licht werd hard aangereden door een donkerkleurige auto, waarna ze in een ernstig gewonde toestand werd achtergelaten.

Een van haar benen raakte zo erg beschadigd, dat het geamputeerd moest worden. Ze brak haar andere been en ook haar sleutelbeen. Én ze liep een hersenbeschadiging op - na het ongeluk heeft ze slecht zicht en kan niet meer proeven en ruiken.

De auto van de doorrijder werd even later aangetroffen op de Boschdijk. De vermoedelijke bestuurder meldde zich een dag later bij de politie. Hij werd later in vrijheid gesteld, maar bleef wel verdachte in de zaak.

Tweede auto

Volledig scherm De vrouw raakte zwaargewond bij een ongeluk op de Eisenhowerlaan in Eindhoven. © Bert Jansen Eerder werd al duidelijk dat er een tweede auto betrokken was bij het ongeval, door de vondst van een buitenspiegel op de plek van het ongeluk. Deze spiegel bleek afkomstig van een BWM. Na lang onderzoek is de BWM gevonden. Onderzoek op de auto leverde nuttige aanwijzingen op voor het onderzoeksteam. Op 4 mei werd in de zaak een 26-jarige man uit Venray opgepakt. De politie sluit nieuwe arrestaties niet uit.

Reconstructie

Maandagavond is de Eisenhowerlaan grotendeels afgesloten voor de reconstructie. Het onderzoeksteam hoopt meer te weten te komen over de snelheid waarmee de betrokken voertuigen reden. Met speciale meetapparatuur zijn experts van de politie aanwezig om antwoord te krijgen op de vraag hoe hard er precies is gereden op 6 januari. De reconstructie begint rond 20.00 uur en neemt enkele uren in beslag.

Weg afgesloten