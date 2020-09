Hoe ingewikkeld is het voor jou om een coronatest te laten doen?

Recensie Wonderscho­ne expo ‘Tussen­huids’ in De Cacaofa­briek in Helmond

7 september De twee kunstenaars zien elkaar best vaak, tijdens het werk dat ze doen naast hun kunstenaarschap. Die werkzaamheden, daar kun je prima bij kletsen, maar ook flink discussiëren, over kunst vooral, want dat is tenslotte hun leven. En tijdens een van die fijne gesprekken was er het idee om bij De Cacaofabriek een voorstel in te dienen voor een tentoonstelling. Door hen samengesteld. Kuipers had al even niet meer geëxposeerd, dat was een van de redenen, maar verder was er vooral het gevoel: waarom niet?!