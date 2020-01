Hoe kan het werk aan de Vestdijk in Eindhoven zoveel duurder uitvallen?

Gemeente blundert met brief over schoonmaak: 'Mijn gestorven moeder kreeg post’

12:59 EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven is in verlegenheid gebracht door een 'foute' brief die schoonmaakbedrijf Gascogne heeft gestuurd aan circa 250 ouderen en zieken. De brief is gericht aan de verkeerde groep en gaat over een proef die de gemeente zelf nog niet bekend had gemaakt.