Hoe lang is bewijs via gehackte cryptotelefoons nog houdbaar? Advocaten hebben steeds meer twijfels

MET VIDEO Ruud van Nistel­rooij kan leven met de verkoop van Noni Madueke aan Chelsea: ‘Ook persoonlij­ke omstandig­he­den’

Trainer Ruud van Nistelrooij sprak vrijdag in aanloop naar PSV-Vitesse over de stand van zaken binnen zijn team, waaruit Noni Madueke ineens is weggevallen. Hij is verkocht aan Chelsea, dat hem voor 38 miljoen euro overneemt van PSV. Als trainer gaf hij knarsetandend zijn zegen, ondanks het feit dat er voor PSV geen financiële noodzaak was om te verkopen.

20 januari