Hoe Nederlands populairste F1-site uitgroeide tot bedrijf met kantoor op Strijp-S in Eindhoven

Brabantse Formule 1-website ‘Racingnews365' van verkozen tot sportwebsi­te van het jaar

22 november BERKEL-ENSCHOT/EINDHOVEN - Racingnews365 is tijdens de Website van het Jaar Verkiezing 2018 twee keer in de prijzen gevallen. De grootste site van Nederland op het gebied van Formule 1 (1,7 miljoen bezoekers per maand), eigendom van Ruud Dimmers uit Berkel-Enschot, won tijdens het gala in de Amsterdome in Amsterdam zowel de award voor de beste als populairste sportwebsite. Het is voor het eerst dat een racewebsite de prestigieuze awards in de wacht weet te slepen.