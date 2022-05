Hoe ‘printbaar’ is de toekomst? Een paprika print je niet, die teel je

met video Man (36) aangehou­den voor steekinci­dent in woning Eindhoven, slachtof­fer naar ziekenhuis

EINDHOVEN - In een woning op de Generaal Wicherslaan in Eindhoven is zaterdagmiddag omstreeks 14.15 uur een conflict uitgemond in een steekpartij. Een 36-jarige verdachte uit Eindhoven is door de politie aangehouden en werd zondag weer vrijgelaten. Dat meldt de politie.

