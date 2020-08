Hoe ruim honderd straatnamen verdwenen in het nieuwe Eindhoven

Meer dan honderd straatnamen werden er in 1920 geschrapt. Veel dubbelingen of bijna dubbelingen en nu er toch geschrapt werd, besloot de gemeente de stad ook te schonen van vreemde straatnamen en straatnamen die de situatie alleen maar nodeloos ingewikkeld maakte. De as door het centrum van Eindhoven bijvoorbeeld. Tegenwoordig de Demer, Rechtestraat en het Stratumseind. Een halvering van de straatnamen die de as ooit had want de Volderstraat, Begijnenstraat en Brugeind werden geschrapt.