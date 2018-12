Hoe staat het ervoor met de geprinte huizen in Eindhoven?

Terug in het nieuwsHet was groot nieuws in binnen- en buitenland: volgend jaar gaan zes partijen samen de eerste woningen van 3D-geprint beton plaatsen voor bewoning. Hoe staat het daarmee?

De eerste vraag: hoeveel vrije dagen heb je eigenlijk nodig om het printen van een betonnen huis te kunnen volgen? ,,Een week", antwoordt Rudy van Gurp. Hij is namens projectontwikkelaar en bouwbedrijf Van Wijnen verantwoordelijk voor vijf huizen die de komende jaren onder de naam Project Milestone gebouwd worden in de Eindhovense wijk Meerhoven. Om het printen te zien moeten we echter nog even geduld hebben, want de huizen worden één voor één geprint. De eerste vier nog in delen, in het gebouw Vertigo van de faculteit Bouwkunde op de Technische Universiteit Eindhoven. En of de vijfde daadwerkelijk op locatie uit de printer komt? Daar maakt hoogleraar bouwkunde Theo Salet nog een klein voorbehoud. ,,Dan moeten we er wel een afdakje boven zetten."

Belangrijker is dat halverwege volgend jaar het eerste geprinte huis klaar is voor bewoning. Ook daar is er een kleine 'maar': de vijf huizen worden verhuurd door Vesteda en mogelijk gaat de eerste als modelwoning dienen om de verwachte stormloop van belangstellenden te kunnen opvangen.

Vormvrijheid

Salet en Van Gurp zijn lyrisch over de ontwikkelingen. Over de vormvrijheid die een revolutie voor de architect betekent. ,,Maar laat het vooral functioneel zijn", blijft Salet met de benen op de grond. ,,Zo heeft de eerste bungalow ronde vormen aan de buitenkant, maar rechte wanden binnen, zodat er een kast tegenaan kan staan. En meestal hoopt het vuil zich in de douche op in de hoeken, dus is daar juist alles afgerond."

Op de printplaats met de oppervlakte van een huiskamer, staat een groot formaat slagroomspuit die het beton laag voor laag spuit. Salet laat een dwarsdoorsnede zien van een eerder geprinte wand waaruit blijkt dat de lagen naadloos op elkaar aansluiten. Later toont hij een stukje geprint beton waarin versnipperd metaal zit, als alternatief voor een bewapening met staaldraad. Het staat voor hem symbool voor de stroomversnelling in de ontwikkeling van de techniek, maar ook in het creatieve denken. Al snel zal het niet meer nodig zijn om sleuven voor leidingen in het beton te frezen. Die worden immers bij het printen al uitgespaard.

,,Sterker nog", zegt de hoogleraar, ,,we kunnen elektriciteit al geleiden door betonnen leidingen, we moeten het alleen nog isoleren. Anders sta je onder stroom als je de muur aanraakt."

Er zijn nog meer voordelen als er op de bouwplaats wordt geprint. Van Gurp wijst op minder verlies van beton, omdat alles op maat wordt geprint. ,,En minder transport. Als het om grotere aantallen gaat, zal de aannemer er een betonsilo neerzetten."