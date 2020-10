Hoe veilig zijn we in de zalen? ‘Met mondkapje op is het lastig snacken’

Een maskerade in het theater is niet zo vreemd, wel als het publiek die uitvoert. Het mondkapje is in het Parktheater in Eindhoven geen keuze: zonder kom je er niet in. Naar binnen glippen zonder je handen te wassen met desinfecteermiddel zit er ook niet in: je wordt resoluut teruggestuurd. In stilte schuift het publiek, de witte pijlen volgend, naar de stoelenrijen, die ongewoon ver van elkaar staan. Beenruimte genoeg, maar rij negen is zo wel heel ver van het toneel. En na het, met zo weinig publiek, bescheiden applaus, moeten we meteen weer naar huis. Het is goed geregeld hier.