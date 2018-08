Hoe woont u daar: Een droom is uitgekomen in Acht

De droom van Hein Huijbers, opgegroeid in Acht, was om ooit terug te keren naar Acht en dan het liefst een huis te bouwen, samen met zijn vrouw Ilse en inmiddels twee dochters Lisa (8) en Pien (6). Nou is bouwgrond in Acht iets bijzonders, maar gelukkig voor Hein en Ilse kwam het perceel op de hoek Alblasstraat, Maasstraat op hun pad en is de droom uitgekomen. Hein: ,,We hebben eerst naar bestaande woningen gekeken. Toen ik in de zomer van 2014 hoorde dat dit perceel beschikbaar kwam, hadden we meteen interesse. Zo sloegen we twee vliegen in een klap. Terug naar Acht en zelf bouwen.”