Hoe word je een fascist? Eerste grote toneelrol voor Theo Maassen bij Het Zuidelijk Toneel

De voorstelling is onderdeel van het voor 2021 door Het Zuidelijk Toneel gelanceerde thema ‘Helden‘ een groots onderzoek naar de rol van helden in de huidige tijd. Aan het thema zijn acht projecten gekoppeld. Fascist worden – over antihelden – is er een van. Een ander is Heldenketting , over lokale helden, dat in februari de officiële aftrap van het thema vormt. Wie zijn de helden van Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Breda, Roosendaal en Helmond, volgens de inwoners zelf? Dit moet resulteren in een expositie van 50 helden per stad, geportretteerd door een lokale jonge kunstenaar, tentoongesteld in het theater.

Enkele andere projecten zijn Bastaard, over toekomstige helden, met Ahmet Polat en Rashif El Kaou, en HIIIPOWER, over hiphophelden, een talentontwikkelingsproject waarin HZT samen met hiphopfestival WOO HAH! en de Herman Brood Academie zestien talenten de kans geeft hun helden te eren en kritisch te bevragen.