Hoe word je zinvol oud? Workshop Power Veerkracht in Eindhoven

EINDHOVEN - In wijkcentrum de Mortel in de Achtse Barrier kregen buurtbewoners uitleg over de workshop van Power Veerkracht op leeftijd die als doel heeft ouderen te helpen hun eigen weg te vinden op het pad naar een zinvolle toekomst. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en delen levenservaringen.

Hoe kun je zinvol en prettig oud worden en wat kun je daar zelf aan doen? Vragen die aan de orde komen bij de workshops van Power Veerkracht op leeftijd.

Power Eindhoven is een werkgroep van vrijwilligers die zich inzet om, met name senioren, met elkaar in gesprek te brengen en te laten nadenken over de vraag 'hoe is mijn leven?'.

Woensdagmorgen waren in wijkcentrum de Mortel in de Achtse Barrier Hans Scheepens en Jan Vlaanderen van Power aanwezig om tijdens een informatieochtend uitleg te geven. Vlaanderen: ,,We faciliteren dat mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wij hebben contact met professionals zoals de GGD en Humanitas, die deze opzet ondersteunen."

Eenzaam

Mevrouw S. Duits (91): ,,Ik wil er wel aan meedoen. Ik probeer goed op de hoogte te blijven van alles, maar je leert er altijd van en je gaat weer met mensen om. Ik ben tien jaar alleen en soms eenzaam. Het is weer eens wat anders dan alleen koffiedrinken."

Vanuit de wijk hebben Zuidzorg en Buro Cement het idee omarmd. Wendy Boeijen, Buro Cement: ,,Dit jaar willen we insteken op vitaliteit in de wijk. Meer diepgang en echte verhalen. De workshops zijn voor mensen die verder en dieper met elkaar willen praten."

Ook mevrouw Jo van de Mortel (87) wil zich opgeven: ,,Ik ben altijd actief geweest in de vrouwenbeweging. De tijden veranderen en we moeten langer zelfstandig blijven. Mijn kringetje wordt kleiner en ik wil opnieuw aansluiting zoeken. Ik ga kijken of er een klik is. Aan de onderwerpen van de cursus heb je iets. Hiermee ga je meer de diepte in en daar kun je van bijleren."

Positieve bijdrage

Cees van Drimmelen (67) is aanwezig om te kijken wat er speelt. ,,Eigenlijk heb ik er zelf geen behoefte aan, maar ik geef me wel op. Ik word geen maatje voor iemand, maar ik wil wel een positieve bijdrage leveren aan de gesprekken."