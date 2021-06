Hoe zit dat met het volle stroomnet? 'De balans is zoek’

Column Aan elk bezoek hield ik een boos en beroerd gevoel over

22 juni Een collega schreef onlangs dat BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) zo'n beetje het meest ondankbare baantje is dat er bestaat. Mensen op straat aanhouden of corrigeren, beboeten, identiteitsbewijzen controleren, allemaal niet fijn om te doen. Maar ik zou er een ander baantje tegenover willen stellen, dat in mijn ogen heel wat vervelender is, namelijk dat van deurwaarder. Dat beroep is nog harder en ingrijpender voor de mensen die er mee te maken krijgen.