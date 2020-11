Hoed van mandarijn, hesje van koffiecups: Wereldwinkel Eindhoven maakt outfits van ‘afval’

De accessoires van deelneemster Jeanne Hollemans zijn geïnspireerd op viltproducten uit Nepal. ,,Ik ben altijd bezig met hergebruik van restmaterialen, voornamelijk textiel. Na goed nadenken over het thema ben ik bij Nepal uitgekomen. Daar maken ze van de wol van schapen mooie producten van vilt.’’ Het thema stop verspilling komt onder meer terug in een hesje van koffiecups en een rok van oranje lampionnetjes van de lampionplant. De hoed van Marianne Kemps van de Wereldwinkel bevat gedroogde mandarijnenschillen.

Oudijzer, blikjes, klei

Het project ‘Wereldreis’ is in het kader van de global goals (werelddoelen) waar de Wereldwinkels zich hard voor maken. Doelen voor de ontwikkeling van een duurzame wereld op allerlei gebieden, zoals het klimaat en armoede. ,,De creaties zijn geïnspireerd op een door iedereen zelfgekozen land. We leggen verbindingen met onder andere ontwikkelingslanden. Zij gebruiken blikjes, oudijzer, steenresten en klei. De producten die zij daarmee maken, zijn bij ons in de winkel terug te vinden’’, zegt Kemps. ,,Met de wereldreis willen we op een positieve, plezierige manier laten zien dat het een interessante uitdaging is om zelf bij te dragen aan een wereld waar minder weggegooid wordt. Het gaat om bewustwording. Wat kan je er nog mee?’’

Bij het project zijn ook jongeren betrokken vanuit Dynamo jeugdwerk. Kemps: ,,Het is voor kinderen leuker om creatief bezig te zijn met het thema stop verspilling dan erover te praten. Zij hebben prachtige kledingstukken gemaakt en waren erg enthousiast.’’

Het was de bedoeling dat alle outfits, van zowel de kinderen als de volwassenen, in een show gepresenteerd zouden worden. Maar door corona is dat niet mogelijk.

,,We hebben nu een website gemaakt: fair-remake-design.nl, waar alles te zien is. We verwerken alles in een tentoonstelling in de Wereldwinkel en beschrijven in een boekje het wat en waarom’’, vervolgt Kemps. ,,Studenten van SintLucas zijn bezig om beeldmateriaal zoals logo en fotokader te ontwerpen, die we gebruiken voor Instagram en Facebook.’’

,,Die kruisbestuiving is het mooie van dit project. Je ontmoet mensen die met dit thema bezig zijn en je inspireert elkaar voor nieuwe ideeën’’ , zegt Hollemans.

De tentoonstelling opent op 25 november in de Wereldwinkel, Hoogstraat 275. Voor meer informatie: wereldwinkeleindhoven.nl.

Jeanne Hollemans (links) Marianne Kemps van Wereldwinkel Eindhoven in en bij outfits gemaakt van gerecyclede materialen.