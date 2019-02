Hoekpand Hoogstraat in Eindhoven krijgt vijf extra appartementen

Het voormalige bankgebouw staat al jaren deels leeg, behalve de begane grond waar apotheek Keyzer en een medisch centrum is gevestigd. Die blijven zitten, terwijl de enige huurder op de twee verdiepingen, een notariskantoor, in maart verhuist. Eigenaar Roy Daemen van RMJ Vastgoed zegt ervoor te kiezen om het gebouw te transformeren naar woningen, net als bijvoorbeeld ook aan de overkant al is gebeurd. Omdat de bestemming wijzigt moet de gemeenteraad daar nu een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor afgeven. Op verzoek van de raad is dat een bespreekgeval geworden.

Stroperig

Wethouder Yasin Torunoglu noemde het in de raad van vorige week een voorbeeld van hoe stroperig de procedures zijn in de woningbouw. Hij werkt aan een voorstel om zo'n verklaring van geen bedenkingen in de meeste gevallen aan het college over te laten. B en W moeten nu naar de raad als het om méér dan twintig woningen gaat. Dat kost maanden extra. Ook wil het college de procedures versnellen door vaker bestemmingsplan, bouwvergunning en andere vereiste besluiten tegelijkertijd te behandelen. Daarover volgt binnenkort een voorstel.

Volledig scherm Het kantoorpand Hoogstraat/Edenstraat in Eindhoven wordt omgebouwd tot appartementencomplex met vijf extra woningen aan de Edenstraat. © RMJ Vastgoed/Landman Vastgoed

Het plan Hoogstraat had al in september op de agenda moeten staan, vertelt Bas Heijman van Landman Vastgoed die het plan voor Daemen ontwikkelt. ,,Toen is het wegens drukte eraf gehaald. Nu is het weer uitgesteld omdat de raad er over wil praten. En we zijn er al anderhalf, twee jaar mee bezig. Dat kost geld, maar is ook niet goed voor de woningmarkt", aldus Heijman.

Extra appartementen

Eigenlijk wilde de ontwikkelaar op beide vleugels extra appartementen bouwen. Maar daar stak de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) een stokje voor: dat zou niet aansluiten bij de lagere bebouwing in de Hoogstraat. De appartementen van 40 tot 116 vierkante meter gaan gewoon in de verhuur; een doelgroep heeft Daemen nog niet bepaald. Heijman hoopt na de zomer te kunnen gaan (ver)bouwen. Het werkt duur ongeveer zeven maanden.