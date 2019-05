Hoeveel egeltjes lopen er door uw tuin in Eindhoven?

Wildcamera maakt landelijk een vergelijking tussen tuinen in steden en op het platteland. Hoeveel dieren lopen er rond en vogels vliegen er? En dan vooral hoeveel egels zitten er? En kunnen we uit die cijfers iets leren over hoe je de tuin of de groene omgeving in zouden moeten richten? Dat soort vragen willen de organisatoren - Wageningen Universiteit, de Zoogdiervereniging, Natuurpunt en adviesbureau Silvavir - beantwoorden met het project. Ook Trefpunt Groen Eindhoven is lokaal bij het project betrokken.