Hoezo corona? Al 1000 liedjes via digitale ‘song challenge’ door Eindhovense en Nuenense zangeressen

Zangeressen Yolanda van Dinther, Monique Tebak, Machteld Massée, Noor Tebak en Gertje Raassens kennen elkaar van het Nuenense popkoor Parkstreet. Maar ook nadat Gertje Raassens besloot solo te gaan, vonden ze elkaar na verloop van tijd weer bij de concerten die Raassens in het Van Goghkerkje organiseerde en bij open podia in de regio. ,,We kwamen altijd weer samen”, vertelt zij, ,,maar daar dreigde de klad in te komen toen het coronavirus zich vorig jaar aandiende en een al gepland optreden niet kon doorgaan. Yolanda van Dinther kwam toen al snel met het voorstel online te gaan zingen en samen met haar man heeft ze een song challenge opgezet en uitgewerkt. In maart vorig jaar zijn we begonnen.”

Elke dag een ander thema

De ‘song challenge’ schotelt de dames elke maand voor iedere dag een ander thema voor waarbij ze een liedje moeten uitzoeken en inzingen. De thema’s variëren eindeloos, want, zo zegt Raassens : ,,Echt over elk onderwerp zijn liedjes geschreven. Dus zingen we over de zomer, over uitdagingen, storm, wankelen, Parijs, liedjes met een glimlach, politiek en natuurlijk de liefde en liefdesverdriet. Het is voor ons allemaal echt een sport geworden om steeds weer met iets origineels te komen en de anderen te verrassen. Bovendien zijn we streng voor onszelf, want dubbele inzendingen tellen niet. De tweede inzender moet dan een ander lied zoeken en inzingen.”

Archiveren en analyseren

In de ruim tien maanden van de challenge is een indrukwekkend archief opgebouwd. De ingestuurde nummers worden namelijk niet alleen opgeslagen, maar ook andere data worden zorgvuldig bijgehouden en geanalyseerd. Zo blijkt 1984 een populair zangjaar met nummers van onder andere Wham!, Prince, Sade, Queen, Frank Boeijen en Golden Earring, maar ook heeft niet minder dan 26 procent van de gekozen liedjes ten minste een keer in de Top 2000 gestaan.

Verslingerd geraakt

Gertje Raassens: ,,We zijn er echt aan verslingerd geraakt. Over het algemeen is iedereen dan ook echt elke dag van de partij, tenzij die ziek is of echt niet kan. Echt, zo lang we niet live samen kunnen zingen, gaan we hier mee door.”