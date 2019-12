Hof gooit straffen om in schietpartij Medoclaan: één schutter vrij, anderen vier jaar de cel in

DEN BOSCH - In het hoger beroep van de schutters van het Medoclaan-incident draait het gerechtshof de eerdere vonnissen helemaal om. De Helmonder die duidelijk zichtbaar op No Surrenderleden schiet, tot in de rug toe, wordt volledig vrijgesproken. De drie anderen zijn duidelijk de aanvallende partij en krijgen nu elk vier jaar, ook de man die eerder juist was vrijgesproken.

In oktober 2014 vond een kort maar hevig vuurgevecht plaats bij een villa aan de Eindhovense Medoclaan. Dat is uitvoerig gefilmd door beveiligingscamera’s. Te zien is hoe een groep mannen in No Surrenderjasjes zich meldt aan de poort. Uit de woning komen de bewoner en een vriend, Michiel G. (38) uit Helmond. De twee lopen naar een korte woordenwisseling terug. De No Surrenderleden gaan achter hen aan, waarna MG. op drie mannen schiet.

Zelfverdediging

De rechtbank zag die eerste schoten als zelfverdediging. De derde man kreeg kogels in zijn rug. Omdat ze allen kogelvrije vesten droegen, vielen er geen doden. Ook die laatste schoten zijn volgens het hof G. niet kwalijk te nemen. Door de massale aanval moet hij in paniek zijn geraakt. Alleen hij droeg geen beschermend vest dus hij vreesde voor zijn leven, vonden zijn advocaten M. Zuketto en Marceel Heuvelmans. Daar vis het hof het mee eens en dus wordt hij ontslagen van rechtsvervolging. Eerder kreeg hij zeven jaar cel, ook omdat hij eerder in Tilburg een bijzonder gewelddadige overval zou hebben gepleegd. Ook daarvan wordt hij vrijgesproken.,

Anders is dat voor de drie No Surrenderleden. Een van hen, David M. (29) was ongewapend, maar volgens het hof wel ‘de initiator’. Hij had ruzie met de bewoner en heeft de andere mannen meegenomen. Dat maakt hem medepleger. Bas ter W. (43) en Jori S. van Z (29) liepen met hem als eersten door het hek. De twee andere mannen hadden zich omgedraaid en wilden het huis in. Dat maakt de No Surrendergroep de aanvallers. Jori S. van Z. was eerder vrijgesproken omdat zijn herkenning door agenten niet zou kloppen, maar dat veegt het hof weg.