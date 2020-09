Hof wil niet dat Eindhovense kinderen opnieuw over gruwelijke moord moeten praten

Rashidi kreeg in de vooravond van 8 september 2018 vijf kogels door zijn hoofd toen hij in zijn auto zat. Volgens de Bossche rechtbank is de Eindhovense Iranier Seyed K. (60) de dader. Ze gaf hem vijftien jaar cel, twee jaar meer nog dan het OM eiste. Het felle vonnis noemde de doodslag ‘ volstrekt onaanvaardbaar’ en ‘enkel de maximale straf past bij het ogenschijnlijk gemak waarmee een leven werd genomen’.

Miljard procent

K. ontkent. Hij noemde zich ‘een miljard procent onschuldig’ en ging in hoger beroep. Zijn advocaat Ruben Poppelaars vroeg daarin dinsdag nieuw verhoor van vijf getuigen, waaronder twee kinderen. Zij hebben de dodelijke schoten gezien. Volgens een meisje zat de schutter ook in de auto, de jongen zag dat hij juist naast de wagen stond en door het raam vuurde.

Quote Volgens een meisje zat de schutter ook in de auto, de jongen zag dat hij juist naast de wagen stond en door het raam vuurde.

Dat laatste kwam ook uit technisch bewijs en de rechtbank legde de verklaring van het meisje naast zich neer. Poppelaars vindt de verhalen te tegengesteld om zomaar weg te wuiven. Het Openbaar Ministerie was tegen nieuw verhoor. Advocaat-generaal Monique de Vries vond het ongepast om jonge kinderen nogmaals aan zo’n verschrikkelijk moment te herinneren.

Spetters van ‘bloedend tandvlees’

Poppelaars wil ook nieuw technisch onderzoek, onder andere naar DNA op kogelhulzen en naar een schoen van Seyed K. Daarop zaten bloedspetters van Rashidi. Aanvankelijk had het gerechtelijk lab er eentje gevonden. De toenmalige advocaat vroeg nieuw onderzoek waarna er veel meer tevoorschijn kwamen. Seyed K. zei tijdens de rechtszaak dat de spatten eerder op zijn schoen kwamen toen Rashidi bij hem in de tuin zat en hoestte terwijl hij bloedend tandvlees had. De schoenen lagen achter hem.

Quote De rechtbank schoof al zijn verhalen als ongeloof­waar­dig terzijde.

Het was niet het enige wonderlijke verhaal van K. Urenlang vertelde hij over vreemde afspraken. Rashidi zou hem thuis hebben afgehaald, twee straten verder hebben afgezet waarna K. een paar keer heen en weer liep van de auto naar zijn woning. Tussentijds vielen de dodelijke schoten. De rechtbank schoof al die verhalen als ongeloofwaardig terzijde.

Bevestiging van vonnis

Het OM ging zelf niet in beroep tegen het vonnis. In de regel wordt dan hetzelfde geëist als in eerste aanleg. Nu het vonnis twee jaar hoger uitviel kan ze ook bevestiging van dat vonnis vragen. De Vries liet zich daar niet over uit.