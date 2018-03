Hofleverancier van zuiver zwemwater

EINDHOVEN - Het Eindhovense bedrijf Lotec is zaterdagavond benoemd tot Hofleverancier. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan ontving het bedrijf in zwembadbouw en watertechniek de koninklijke onderscheiding uit handen van Wim van Donck, de commissaris van de Koning in Brabant, bij het Van der Valk Hotel aan de Aalsterweg.

"Dit is een geweldige eer", sprak de zichtbaar geëmotioneerde directeur Rob Bronckers na de benoeming die kwam als een complete verrassing. "Ik wil deze eretitel opdragen aan Frits en Fred, de vijfde generatie Loots die in de jaren 70 begon met innoveren in de wereld van zwembaden." Nog altijd prijkt die naam op de loonlijst, de zesde generatie Loots is nu actief binnen het bedrijf dat 65 werknemers en 350 opdrachtgevers telt.

De bedrijfsgeschiedenis gaat terug tot 1843 als Godefridus Loots voor 50 gulden 'een plak' koopt in Geldrop en een blik- en koperslagerij begint. Het bedrijf gaat telkens over van vader op zoon en ontwikkelt zich via een regionale loodgieterij en installatiebedrijf uiteindelijk tot een begrip in de zwembadbouw. In 1924 vestigen ze zich in Eindhoven, sinds vijftig jaar specialiseert Lotec zich in zorgen voor het zuiverste zwemwater. In 1965 bouwen ze hun eerste zwembad, nu zijn ze marktleider in de Benelux op het gebied van waterattracties en innovatieve technieken. Bijna alles is in eigen huis ontwikkeld, hun bedrijfspand op industrieterrein Kapelbeemd.

De golven bij Tongelreep

"Over enkele ogenblikken begint het water te golven." Iedereen die ooit bij de Tongelreep zwom, herinnert zich het karakteristieke omroepbericht nog. Verantwoordelijk voor die golven was Lotec, maar ook voor de aanleg van een minder bekend bad: het ingenieuze bassin met valbreektechniek voor schoonspringers. Als zij plat op het water dreigen te landen, zorgt de trainer met een simpele druk op de knop ervoor dat een gigantische waterbel opstijgt vanaf de bodem. Zo wordt de val gebroken en neemt de kans op blessures flink af. Een ander bekend bad uit hun koker is het Tikibad in Duinrell, overal ter wereld wordt in zwembaden geplonsd van Eindhovense makelij.