Hoge boete voor vier ‘zwarte taxi's’ in Eindhoven

Artistieke tijdreizi­ger op Strijp-S in Eindhoven: 'Nieuwe beleving voor al je zintuigen'

26 april EINDHOVEN - Niet vreemd opkijken als je binnenkort een maanmannetje of -vrouwtje tegenkomt op Strijp-S in Eindhoven. Drie kunstenaars zijn daar bezig met een project waarbij bezoekers in een soort ruimtepak over het voormalige Philips-terrein lopen.