Hoge kosten jeugdzorg schuld van gemeenten: ‘Ze halen veel te gemakkelijk nieuwe zorgpartijen binnen’

Geen alcoholver­koop meer na acht uur 's avonds, hoe doen winkels dat? 'De koelingen gaan letterlijk op slot’

15 oktober EINDHOVEN - Supermarkten mogen vanaf vandaag na acht uur 's avonds geen alcohol meer verkopen. Dat heeft het kabinet besloten in de hoop dat het aantal besmettingen op thuisfeestjes zal verminderen. Deze regel geldt ook voor avondwinkels en diensten die eten en dranken thuis bezorgen. Het wordt dan, als het goed is, onmogelijk om na acht uur ergens een biertje of wijntje op de kop te tikken. Hoe gaan winkels dat voor elkaar krijgen?